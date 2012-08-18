Против Гарри Каспарова могут возбудить уголовное дело

Гарри Каспаров может стать фигурантом уголовного дела за укус полицейского. Против Каспарова могут возбудить дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Лидер Объединенного гражданского фронта был задержан накануне у Хамовнического суда, где выносили приговор участницам группы Pussy Riot. Всего в отделения полиции, по данным РСН, доставили 97 человек. По официальным данным столичного главка МВД, все задержанные выпущены на свободу.