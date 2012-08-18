Метрополитен в Петербурге усилил проверку всех видов проездных документов
18 августа 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Только в июне количество изъятых льготных карточек составило 2161.
В связи с увеличением количества случаев использования для оплаты проезда льготных проездных документов пассажирами, не имеющими права на льготу, метрополитен усилил проверку всех видов проездных документов. Об этом сообщает пресс-служба метро.
При выявлении факта передачи льготного проездного билета другому лицу (родственникам, друзьям) оформляется протокол по изъятию проездного документа. Номера льготных проездных билетов, по которым выявлены нарушения правил пользования, вносятся в «серый список» для дополнительного контроля.
На основании Распоряжения комитета по транспорту, при проходе в метро пассажир обязан иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право на льготу.Итоги проверки:
Количество изъятых проездных документов в июне 2012 года - 2161шт.
Недополученный доход за месяц по изъятым проездным документам - 1 106 069,57 руб.