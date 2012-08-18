В Москве появятся двухэтажные автобусы

В Москве на следующей неделе появятся двухэтажные красные автобусы-даблдекеры. Автобусы будут выполнять постоянные кольцевые экскурсионные маршруты по историческому центру Москвы.

Билеты на экскурсии по Москвы будут продаваться с неограниченным правом посадки и высадки. Автобусы будут курсировать по историческому центру российской столицы с 10 утра до 18 вечера - в будние дни и до 19 часов - в выходные. Помимо этого, будут выполняться специальные ночные экскурсионные программы, передает РИА Новости. Билет на экскурсию стоит 600 рублей в сутки, для детей и пенсионеров поездка обойдется дешевле - 400 рублей, для студентов и школьников - 300. Предусмотрено 18 остановок. Пассажиры даблдекеров смогут познакомиться с достопримечательностями Москвы - в частности, Кремлем, Красной площадью, Манежем, Собором Василия Блаженного, Большим театром, Храмом Христа Спасителя. При этом пассажир имеет возможность сойти на любой остановке и сесть на следующий автобус, не покупая новый билет.