Депутат Милонов предложил усложнить согласование акций вблизи церквей и мечетей

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов выступил с инициативой усложнить согласование акций вблизи культовых объектов. Изменения будут касаться мероприятий вблизи церквей и мечетей.

Виталий Милонов готовит соответствующие поправки к проекту городского закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге». Об этом пишет «Коммерсантъ». Депутат считает, что руководство религиозной общины должно согласиться с проведением акции у её стен. Напомним, 16 августа в Санкт-Петербурге девушка провела у здания мечети одиночный пикет в поддержку участниц группы Pussy Riot. Девушка в балаклаве держала бумажный лист с надписью "Мухаммед, Путина останови!". Накануне, 17 августа, участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич получили по два года колонии. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.