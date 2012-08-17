Барщевский: Pussy Riot осудили по законам средневековой инквизиции

Участниц панк-группы Pussy Riot осудили по законам инквизиции, считает адвокат Михаил Барщевский. По его мнению, суд вынес приговор, руководствуясь правилами средневековой судебной системы.

«В праве есть такое понятие – объективное вменение, когда наступает ответственность не за умысел совершенного деяния, а за наступившие последствия», - заявил адвокат в интервью РСН. «Концепция объективного вменения была характерна для периода инквизиции в средневековой Европе. Сейчас мировая концепция ответственности – за вину», - сказал Барщевский. Он также подчеркнул, что осуждает акцию Pussy Riot в храме Христа Спасителя, однако наказать за нее следовало по административной статье.

Напомним, участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич получили по два года колонии. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.