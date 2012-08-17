РПЦ просит проявить милосердие к участницам Pussy Riot

Высший церковный совет Русской Православной Церкви сделал заявление по поводу приговора участницам Pussy Riot. Высший церковный совет просит власти проявить милосердие к участницам панк-группы.

«Не подвергая сомнению правомерность судебного решения, обращаемся к государственной власти с просьбой проявить в рамках закона милосердие к осужденным в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий», - говорится в заявлении высшего совета РПЦ. Напомним, за панк-молебен в храме Христа Спасителя участниц Pussy Riot приговорили к 2 годам тюрьмы. Адвокаты девушек заявили о том, что намерены обжаловать решение, которое вынес Хамовнический суд Москвы.