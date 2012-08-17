Девушка в балаклаве спаслась от ОМОНа на территории посольства Турции

Девушка в балаклаве (символе участниц панк-группы Pussy Riot) забралась на столб у здания Хамовнического суда в Москве с требованием освободить девушек из-под стражи.

Девушку попытались задержать сотрудники полиции. Оппозиицонерка, спасаясь от ОМОНовцев, перелезла через ограждения посольства Турции. Согласно предварительным данным, девушку не выдают полиции. Об этом сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Напомним, Мария Алёхина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к 2 годам колонии каждая. Ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задерживают собравшихся без объяснения причин. Всего, по данным СМИ, задержаны около 50 человек. В их числе – Алексей Навальный, Сергей Удальцов и Гарри Каспаров.