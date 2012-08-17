У здания суда началась потасовка между православными активистами и оппозицией

У здания Хамовнического суда, в котором проходит процесс над Pussy Riot, начались потасовки между православными активистами и сторонниками девушек. Собравшиеся используют слезоточивый газ.

Православные активисты сожгли плакат с надписью «Свободу Pussy Riot» с помощью газовой горелки. В ответ сторонники девушек облили активистов водой из бутылки, сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий.