У здания суда началась потасовка между православными активистами и оппозицией
17 августа 2012, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
У здания Хамовнического суда, в котором проходит процесс над Pussy Riot, начались потасовки между православными активистами и сторонниками девушек. Собравшиеся используют слезоточивый газ.
Православные активисты сожгли плакат с надписью «Свободу Pussy Riot» с помощью газовой горелки. В ответ сторонники девушек облили активистов водой из бутылки, сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий.