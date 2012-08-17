Ксения Собчак покинула Россию. На время отдыха на яхте

Телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак покинула Россию. Собчак отдыхает на Сардинии. Друзья Ксении пригласили ее на свою яхту. По признанию Ксении, замечательно не работать.

"Господи какой же кайф хоть пару дней не работать и просто "опять хотеть вот это платье из журнала":)", - написала она в своем микроблоге в Твиттере. По словам Собчак, на этом итальянском острове много соотечественников. В одном из ресторанов она встретила семью Юдашкиных и фигуристку Татьяну Навку.

Но Ксения держит руку на пульсе. В пятницу в Москве осудили участниц панк-группы Pussy Riot. Судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова зачитывая приговор по делу против Pussy Riot, разъяснила мотивы религиозной ненависти в выступлении девушек в Храме Христа Спасителя. Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич получили по два года колонии.

"Благодаря Сыровой теперь знаю что киркорычу на амвон можно в любое время,а женщинам только в венчание. Что за Православный шовинизм?", - пишет Собчак.