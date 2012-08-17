Суд над Pussy Riot увидел признаки религиозной вражды в феминизме

Судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова зачитывая приговор по делу против Pussy Riot, разъяснила мотивы религиозной ненависти в выступлении девушек в Храме Христа Спасителя.

«Мотив религиозной ненависти в действиях подсудимых суд усматривает в следующем: подсудимые позиционируют себя сторонниками феминизма, то есть движения за равноправие женщин с мужчинами» - зачитывает приговор Сырова. При этом судья пояснила, что «хотя феминизм не является религиозным учением, его представители вторгаются в такие сферы общественных отношений, как мораль, нормы приличия, отношение к семье, сексуальное отношение».