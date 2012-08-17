В воскресенье движение транспорта у мечетей в Москве будет ограничено

В Москве в воскресенье движение автомобильного транспорта будет ограничено около мечетей из-за празднования Ураза-байрама. 19 августа в мечетях столицы состоятся мероприятия одного из главных мусульманских религиозных праздников.

По данным ГИБДД Москвы, движение транспорта, в том числе и общественного, будет ограничено с 0.30 часов и до окончания мероприятий на улицах Дурова, Гиляровского, Мещанская, Щепкина, Большая Татарская и Выползову переулку.

Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.