Против Мадонны подали 9 исков на сумму в 333 миллиона рублей

В Московский районный суд Санкт-Петербурга был подан ряд исков к певице Мадонне и организаторам ее концерта. Общая сумма исков составила 333 миллиона рублей. Певицу обвинили в пропаганде гомосексуализма.

Напомним, Мадонна во время концерта попросила жителей города и других россиян относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией более дружелюбно. Как сообщил представитель истцов Александр Почуев, в настоящее время иски подали девять человек, еще несколько еще готовят обращения в суд. Они требуют компенсацию за причиненный моральный вред. "Несколько из этих лиц были непосредственно посетителями концерта, несколько были свидетелями репортажей СМИ", - добавил адвокат Почуев, передает РИА Новости. «Это иски к госпоже Луизе Чикконе (настоящее имя Мадонны), а также к организаторам концерта (компания PMI) и площадке, где проходил концерт», - сказал адвокат.