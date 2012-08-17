Патриарх Кирилл и глава католиков Польши обратились к народу (ВИДЕО)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Епископской конференции Польши архиепископ Юзеф Михалик подписали совместное послание к народам двух стран.

К этому событию представители Церквей двух стран шли около трех лет. По словам предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, "сейчас в мире более чем когда-либо в истории человечества отношения между государствами и народами определяются деловыми соображениями и основаны на взаимной заинтересованности".

Архиепископ Михалик сказал, что "вера – это частный фактор, и поэтому мы не подписывали этот документ для внешнего одобрения или даже для истории".

"Мы вступаем на путь искреннего диалога в надежде, что он поможет нам залечить раны прошлого и преодолеть взаимные предрассудки и непонимание, а также укрепит нас в стремлении к примирению", - говорится в послании патриарха Кирилла и архиепископа Михалик.

По мнению его составителей, причиной разногласий между народами России и Польши стали "человеческие недостатки, индивидуальный и общественный эгоизм и политическое давление".

Ожидается, что документ будет зачитан во всех православных и католических храмах России и Польши.

Первый в истории визит главы Русской православной церкви в Польшу продлится еще два дня. И представители священства, и аналитики уже назвали этот приезд "судьбоносным" и "историческим".