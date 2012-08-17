Pussy Riot дадут условный срок - правозащитник

Участницы панк-группы Pussy Riot виновны, но им дадут условный срок. Об этом заявил председатель общественного комитета «За открытость правосудия» Денис Дворников.

«Безусловно, с точки зрения юридической, конечно, виновны. Лучше, если бы они вышли сегодня или в разумный срок после суда. Я думаю, в качестве наказания им вынесут этот срок, либо который они уже отсидели в ожидании суда, либо условный», — сказал Дворников в интервью РСН. В Хамовническом суде Москвы в пятницу продолжается вынесение приговора участницам группы Pussy Riot. Толпа у здания суда насчитывает несколько тысяч человек, сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задерживают собравшихся без объяснения причин.