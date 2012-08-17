Юлия Тимошенко до сих пор не может ходить самостоятельно

Лидер украинской оппозиции, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая лечилась в харьковской больнице, до сих пор не может передвигаться самостоятельно, без сторонней помощи.

Немецкий врач Аннет Райсхауэр сообщила, что «до сих пор пациентка не может передвигаться без посторонней помощи и без ходунков». Врач из Германии подтвердила, что для успешного лечения Юлии Тимошенко необходимо предоставить полный покой, «свободный от стрессовых ситуаций».

Из-за неудовлетворительного состояния здоровья Тимошенко не может присутствовать на судебных заседаниях.

Экс-премьер Украины отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове с конца декабря 2011 года.

11 октября прошлого года Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписния газовых контрактов с Россией. Она 9 мая в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко перевели из колонии в ЦКБ.