Территорию у Хамовнического суда оцепила полиция, расставлены заграждения

Полицейские очищают территорию у здания Хамовнического суда от сторонников участниц панк-группы Pussy Riot. Улица оцеплена, вдоль переулка устанавливаются защитные ограждения.

Толпа у здания суда насчитывает несколько тысяч человек, сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Ранее стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов задерживают собравшихся без объяснения причин.