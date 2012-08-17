В Москве похоронили Сергея Капицу

В Москве в пятницу похоронили ученого Сергея Капицу. Капица похоронен на Новодевичьем кладбище.

Сотни людей пришли в здание Дворца культуры МГУ имени Ломоносова, чтобы проводить в последний путь популяризатора науки, ведущего телепередачи "Очевидное - невероятное", профессора и просто уникального человека.

О достижениях знаменитого ученого рассказали ректор МГУ Виктор Садовничий, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-президент РАН Валерий Козлов, академики Константин Скрябин, Андрей Кокошин, Владимир Фортов.

На Новодевичьем кладбище Сергей Капица похоронен рядом со своим легендарным отцом Петром Капицей.

Сергей Капица родился 14 февраля 1928 года в Великобритании в семье ученых. Его отец, академик Петр Капица - лауреат Нобелевской премии, великий физик-экспериментатор.