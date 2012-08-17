Мать Надежды Толоконниковой назвала поступок дочери примером для человечества

Мать Надежды Толоконниковой, одной из участниц панк-группы Pussy Riot, впервые высказалась о поступке дочери. Панк-молебен «Богородица, Путина прогони!» - пример для всего свободного человечества, заявила Екатерина Воронина.

Мать Надежды Толоконниковой назвала этот процесс изъявлением воли, обновления и желания быть свободным. Об этом сообщает РСН. Сама Екатерина Воронина следит за оглашением приговора через интернет из Норильска. Между тем, сторонников Pussy Riot задерживают у здания Хамовнического суда без объяснения причин. Полицейские в ответ на вопрос о причинах задержания советуют обращаться в пресс-центр МВД, сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Толпа скандирует в адрес сотрудников правоохранительных органов «Позор!» и «Свободу Pussy Riot».