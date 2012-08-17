Священнослужители вступают в спор со сторонниками Pussy Riot
17 августа 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
У здания Хамовнического суда продолжаются стычки между сторонниками и противниками участниц панк-группы Pussy Riot. В спор вступают православные активисты и священнослужители.
Как сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий, сейчас у здания суда – затишье, собравшиеся ждут оглашения приговора девушкам. Ранее стало известно, что Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды.