Священнослужители вступают в спор со сторонниками Pussy Riot

У здания Хамовнического суда продолжаются стычки между сторонниками и противниками участниц панк-группы Pussy Riot. В спор вступают православные активисты и священнослужители.

Как сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий, сейчас у здания суда – затишье, собравшиеся ждут оглашения приговора девушкам. Ранее стало известно, что Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич были признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды.