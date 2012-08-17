Автозаки с задержанными сторонниками Pussy Riot провожают аплодисментами

У здания Хамовнического суда задерживают сторонников участниц панк-группы Pussy Riot. От здания суда отъезжают автозаки с задержанными, их провожают аплодисментами.

Между тем, в толпе были замечены участники различных движений – в том числе, казаки. Сейчас в толпе затишье, все собравшиеся ждут оглашения приговора и наказания для девушек. Об этом сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий.