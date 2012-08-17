Pussy Riot признали виновными

Участниц скандальной группы Pussy Riot, устроивших панк-молебен в Храме Христа Спасителя, доставили в Хамовнический суд Москвы. По последним данным, Мария Алёхина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были признаны виновными.

Оглашение приговора началось около 15:00. В настоящее время у здания Хамовнического суда скопилось большое число журналистов. Внутрь уже проходят представители телекомпаний и фотокорреспонденты, передает РСН. В суд приехали адвокаты девушек. По словам защитников Pussy Riot, они намерены обжаловать любой обвинительный приговор.