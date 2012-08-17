В Красноярске судят бывших полицейских, создавших банду

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции Ивана Ткаченко, Дмитрия Усольцева, Сергея Худова, Михаила Науменко, Рината Муртазина и Ивана Тюхая. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств). Еще один из членов организованной группы бывший сотрудник полиции Алексей Григорьев в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, 7 сентября 2011 года действующие сотрудники полиции Науменко и Муртазин, а также на тот момент уже бывшие сотрудники органов внутренних дел Усольцев, Худов и Ткаченко под руководством последнего в районе Предмостной площади краевого центра совершили нападение на четырех жителей Республики Тыва с целью вымогательства у них наркотических средств в крупном размере. Они избивали тувинцев, применяли к ним электрошокер, наручники, требуя выдать крупную партию гашиша. Их противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСКН, проводивших мероприятие в отношении наркоперевозчиков.

Кроме того, в августе 2011 года на тот момент действующие сотрудники полиции Науменко, Тюхай и Григорьев, а также бывшие сотрудники органов внутренних дел Усольцев, Худов и Ткаченко под руководством последнего с применением насилия совершили нападение на наркозависимого жителя Манского района с целью вымогательства у него гашиша. На момент задержания у троих – Ткаченко, Худова и Усольцева установлен факт употребления наркотических средств.

Уголовное дело в отношении бывших полицейских направлено в суд.