Собянин разберется с торговлей в подземных переходах

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал подземные переходы столицы после благоустройства и пообещал навести порядок в "подземной" торговле. Работы по ремонту подземных переходов в Москве завершены.

Сегодня столичный градоначальник посетил один из подобных объектов, находящихся между ЦДХ и парком Горького, который знаменит тем, что в нем продают свои картины московские художники. Мэр осмотрел результат ремонта и пообщался с художниками.

"В этом году мы провели большую работу по приведению в порядок подземных пешеходных переходов. За последние годы они достаточно серьезно обветшали и пришли в такое неприглядное состояние. Пришлось принимать экстренные меры, и буквально в течение месяца мы поменяли около 10 тысяч светильников, убрали надписи, выложили плитку. В дальнейшем нужно просто поддерживать переходы в надлежащем состоянии", - заявил Собянин, сообщает ИТАР-ТАСС.

Следующий шаг - приведение в порядок торговли в переходах.

"Несмотря на принимаемые меры, здесь очень много проблем. ГБУ "Гормост" сдает под торговлю места в пять раз дешевле, чем они есть на рынке. Это обозначает, что маржа просто попадает в руки всяких жуликов. Но это второй этап этой работы, я думаю, в ближайшие месяцы мы к ней перейдем", - добавил Собянин.



