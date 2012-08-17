Женское движение Femen отметилось поддержкой Pussy Riot

В Москве суд должен вынести приговор участницам панк-группы Pussy Riot, украинское женское движение Femen решило поддержать девушек в свойственной им манере - девушки спилили рядом с Майданом бензопилой деревянный крест.

Крест со скульптурой распятия Христа был установлен на улице Институтской в память о жертвах сталинских репрессий.

Тем временем в Москве неизвестные сторонники группы Pussy Riot в ожидании приговора устроили в Москве флешмобы: "наряжали" памятники столицы в балаклавы, аналогичные тем, в которых выступали участницы панк-молебна в Храме Христа Спасителя.