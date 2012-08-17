Росавиация назвала авиакомпании, чаще всего задерживающие рейсы

Больше всего задержала рейсы среди российских авиакомпаний в июле 2012г. "ВИМ-Авиа" - из 674 рейсов компания задержала 176, что составляет 26,11% от их общего количества.

Об этом говорится в материалах Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

В числе задержавших наибольшее количество рейсов авиакомпаний также оказались "Авиационные линии Кубани" (14,04%), I Fly (10,86%), ООО "Северный ветер" (9,36%), "Уральские авиалинии" (9,32%) и "Сахалинские авиатрассы" (8,97%). Среди крупных перевозчиков "Сибирь" задержала 167 из 5 тыс. 786 рейсов (2,89%), "Трансаэро" - 196 из 6 тыс. 460 рейсов (3,03%), "ЮТэйр-Экспресс" - 32 из 1 тыс. 045 рейсов (3,06%) и ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" - 439 из 13 тыс. 814 рейсов (3,18%), сообщает РБК.

Наименьший процент задержки рейсов у других компаний был зафиксирован у "Нордавиа" - 7 из 1 тыс. 077 рейсов (0,65%), ОАО "Оренбургские авиалинии" (3,22%), "Полет" (3,23%), "Таймыр" (3,25%), "Газпром Авиа" (3,54%) и "ЮТэйр" (3,86%).



