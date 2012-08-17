Мосгорсуд подтвердил запрет на гей-парады на сто лет вперед

Запрет на проведение гей-парадов в Москве на сто лет вперед во второй раз признан законным Мосгорсудом. Организаторы намерены снова обжаловать это решение. Об этом заявил активист ЛГБТ-движения Николай Алесеев.

«Теперь мы в ближайшее время обжалуем действия российских властей по запрету московских гей-прайдов на сто лет вперед в Европейском суде по правам человека. Таким образом мы добьемся признания неправомерными запретов не только прошлых, но и будущих гей-прайдов в российской столице», - подчеркнул Алексеев, сообщает vz.ru.

Он также планирует проинформировать о принятом решении Комитет министров Совета Европы, который в сентябре изучит ход исполнения постановления Европейского суда по делу Алексеев против России о неправомерности запретов московских гей-прайдов в 2006-2008 годах.

Николай Алексеев сообщал 10 июля, что направил в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на запрет в следующие сто лет устраивать в столице гей-парады.

«Правительство Москвы после долгого периода рассмотрения поданных уведомлений отказало организаторам в согласовании проведения мероприятий на все сто лет, сославшись на возможные беспорядки, а также мнение большинства горожан, выступающих против подобных акций», - сказал Алексеев.

19 января этого года Тверской районный суд Москвы признал отказ властей законным. Мосгорсуд оставил это решение в силе 6 июня, после чего организаторы направили кассационную жалобу, потребовав пересмотра дела в президиуме Мосгорсуда, в чем им было отказано 16 августа.



