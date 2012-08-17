В метро Москвы задержали одевающих статуи в шапки-балаклавы а-ля pussy ВИДЕО

В Московском метро пассажиры задержали группу молодых людей, которые пытались устроить акцию в знак поддержки участниц группы Pussy Riot. Парни натянули шапки-балаклавы в стиле pussy на скульптуры на станции «Белорусская».

Проходящие мимо пассажиры высказали возмущение. Разгневанные москвичи задержали парней и передали полиции.



Один из пассажиров сказал, что подобные действия оскорбляют чувства российского и белорусского народов, чьи отцы и деды погибли во имя будущих поколений, сообщает НТВ.



Сегодня днем, около 15:00 Хамовнический суд Москвы огласит приговор трем участницам панк-группы Pussy Riot, обвиняемых в хулиганстве в связи со скандальной акцией в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года.



Адвокат Марк Фейгин призвал не проводить провоцирующих полицию акций. Десятки городов мира поддерживают девушек.



В сети начали появляться ролики «pussy-солидарности». Одна жительница Красноярска, надев на голову детские колготки, в одних трусах и на каблуках, прикрывшись плакатом, на котором было написано «Свободу Pussy Riot», прошагала по центральной улице.



