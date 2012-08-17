«Петербургское граффити» перекроет нынешней ночью Дворцовый мост

Автомобильное движение закроется с 23 часов 30 минут 17 августа до 5 часов 15 минут 18 августа. 18 августа закроется также движение по Дворцовому проезду - с 1 часа 20 минут до 4 часов 50 минут.

Перекрытие движения на Дворцовом мосту осуществляется для монтажа оборудования и разводки моста. Перекрытие движения на Адмиралтейской и Дворцовой набережной, Дворцовом проезде позволит зрителям находиться на проезжей части Дворцового проезда во время демонстрации программы фильмов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.