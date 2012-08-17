От магазинов в панельных домах больше вреда, чем пользы

Глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Владислав Петров считает, что перевод жилых помещений в нежилые в панельных домах 1960-1980-х годов застройки – это нецивилизованный подход к решению проблемы обеспечения жителей торговыми помещениями и бытовыми услугами.

В беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» Владислав Петров отметил, что даже несмотря на то, что нагрузка на домовые сети увеличивается незначительно и сегодня есть возможность подключить предпринимателей к дополнительным источникам электроэнергии, переводить неприспособленные под иную, нежели жилье, функциональную деятельность помещения нецелесообразно. «На мой взгляд, - сказал глава Комитета, - при новом строительстве необходимо в обязательном порядке предусматривать на первых этажах помещения под магазины, кафе, аптеки, ателье и т.д. Что касается переоборудования помещений на первых этажах жилых домов в спальных районах, то от этой практики лучше отказаться, так как ничего хорошего в этом нет. Как правило, жители испытывают больше неудобств из-за постоянно хлопающих дверей, подъезжающих машин, вибрации от специализированного оборудования и справедливо недовольны таким развитием событий».