С 17 по 19 августа изменится режим движения поездов между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Это связано с капитальным ремонтом путей.

Пассажирам, следующим в сторону станции "Алтуфьево" из центра, необходимо будет дважды перейти на другую сторону платформы на станциях "Отрадное" и "Бибирево". Такие же пересадки предстоит сделать пассажирам, следующим со станции "Алтуфьево" в центр.

"При планировании поездки пассажирам необходимо учесть, что время движения поездов от станции "Алтуфьево" до станции "Отрадное" будет увеличено до 10 минут", предупредили в пресс-службе Московского метрополитена. 20 августа Серпуховско-Тимирязевская линия будет работать в обычном режиме.

В связи с ремонтом эскалаторов 18 и 19 августа южный вестибюль станции "Чертановская" будет закрыт для входа и выхода пассажиров. В эти дни вход и выход пассажиров будет осуществляться через северный вестибюль станции "Чертановская".



