Торри Хансен, усыновившая Артема Савельева и отправившего его в Россию с "отказной" запиской, подала апелляцию на решение суда, обязавшего ее платить алименты, мотивируя тем, что у нее нет работы.

Хансен не видит для себя возможности исполнить решение суда, так как она в настоящее время безработная, согласно решению суда, с которым американка не согласна, она должны выплатить на содержание ребенка $150 тыс., а до совершеннолетия мальчику обязана платить по тысяче долларов ежемесячно.

Иск против Хансен подали представители международного агентства WACAP, при посредничестве которого мальчик был усыновлен.