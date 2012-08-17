В Приморье решили ликвидировать пробки ограничением продаж бензина
17 августа 2012, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Владельцы независимых АЗС в Приморье получили рекомендации спецслужб ограничить продажу бензина ради расчистки улиц от автомашин на время саммита АТЭС, который пройдет во Владивостоке в сентябре.
Директива объясняется намерением ограничить сбыт нефтепродуктов для максимального снижения самостоятельного перемещения жителей города с численностью 600 тысяч человек, где количество автомашин на душу населения вдвое выше, чем в Москве. Спецслужбы уверены: дефицит топлива заставит автовладельцев пересесть на общественный транспорт.
Ажиотажа на АЗС во Владивостоке пока не наблюдается, хотя покупатели отметили рост цен на бензин в августе примерно на 50 копеек за литр, сообщает РБК.