В Приморье решили ликвидировать пробки ограничением продаж бензина

Владельцы независимых АЗС в Приморье получили рекомендации спецслужб ограничить продажу бензина ради расчистки улиц от автомашин на время саммита АТЭС, который пройдет во Владивостоке в сентябре.

Директива объясняется намерением ограничить сбыт нефтепродуктов для максимального снижения самостоятельного перемещения жителей города с численностью 600 тысяч человек, где количество автомашин на душу населения вдвое выше, чем в Москве. Спецслужбы уверены: дефицит топлива заставит автовладельцев пересесть на общественный транспорт.

Ажиотажа на АЗС во Владивостоке пока не наблюдается, хотя покупатели отметили рост цен на бензин в августе примерно на 50 копеек за литр, сообщает РБК.



