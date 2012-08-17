В Москве построят крупнейшую в России мечеть

Духовное управление мусульман Москвы и Центрального региона подало документы на получение земельного участка для строительства новой мечети и культурного центра. Мечеть при этом обещает стать одной из самых крупных на постсоветском пространстве.

Власти Москвы, рассказали газете «Известия» в мэрии, проект мечети приняли и отдали его на согласование в Москомархитектуру. Градостроители должны будут найти подходящее место для возведения мусульманского храма. По размерам он уступит только мечети в Таджикистане, которую возводят по инициативе президента Эмомали Рахмона в Душанбе.

Мусульмане считают, что новая большая мечеть должна быть построена в районе кольцевой автодороги, недалеко от метро и с хорошим подъездом для личного и общественного транспорта.



