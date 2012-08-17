Адвокат Pussy Riot призвал провести акцию без провоцирующих полицию действий

«17 августа Хамовнический суд будет перекрыт за несколько кварталов. Не надо пытаться подходить ближе мест перекрытий. В этом нет нужды». Адвокат Марк Фейгин призвал не проводить провоцирующих полицию акций.

«Призываю завтра 17-го только дождаться приговора. Никаких провоцирующих полицию действий. Только мирно, без лозунгов, без мегафонов. Я все же призываю сторонников не проводить акций у храмов. Оставьте в покое церковь. Пусть они у себя разбираются сами», - написал Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

«Акция мирная, не массовая, не митинг. Что-то вроде ОККУПАЯ. Митинги протеста будут 15 сентября. Потому завтра никаких действий ПРОТИВ. Пусть выносят свой приговор. Мы знаем какой он будет. Чего от них ждать? Чем быстрее рассеются иллюзии о политсистеме России, тем лучше», - считает Фейгин.

Марк Фейгин ранее сообщал, что в акции поддержки подсудимых Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич примут участие 43 города по всему миру, сообщает vz.ru.

«Москва, С-Петербург, Берлин, Париж, Дублин, Нью-Йорк, Вена, Рейкьявик, Мельбурн, Марсель, Лондон, Барселона, Вильнюс, Итак, 43 города по всему миру официально примут участие в акции FREE PUSSY RIOT. Число участников оценить невозможно. Видимо, будет много», - писал в Twitter Фейгин.



