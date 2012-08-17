Ужесточились правила приема на службу в ФСБ

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации N 356 был подписан 16 июля 2012 г, с 17 августа приказ вступает в силу, все служащие в ФСБ будут в обязательном порядке проверяться на употребление наркотиков.

Т есты будут проходить как и сотрудники ФСБ, так и гражданский персонал. Кандидаты на поступление в спецслужбу также не останутся в стороне: сдача тестов на наркотики будет обязательной с 1 ноября этого года.

"Российская газета" публикует сегодня приказ Федеральной службы безопасности, который утверждает инструкцию по проведению такого обследования.

В ФСБ комментируют нововведение, оно связано, прежде всего, с обеспечением собственной безопасности органов безопасности.

При этом речь идет не только о химическом анализе, но и о проверке сотрудника Федеральной Службы Безопасности на полиграфе, обследования будут проводиться как в плановом, так и внеплановом порядке.