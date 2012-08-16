В подмосковных лесах построят «европейские» зоны отдыха

В Подмосковье в 2013 году оборудуют пять «общедоступных организованных зон отдыха» в лесу. Как ожидается, площадь каждой составит 2 тысячи квадратных метров. Зоны будут оснащены объектами инфраструктуры на европейском уровне.

Об этом сообщил глава Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Трунов. По его словам, каждая из таких зон будет оснащена контейнерами для мусора, вывоз которого будет производиться регулярно. На территории будут организованы автостоянки, детские площадки и места для шашлыков, передает Restate.ru. Также здесь оборудуют школьные зоны со столами и лавками, туалеты, беседки и т.д.