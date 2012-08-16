Адвокат Расула Мирзаева озадачил суд рядом поставленных вопросов

Дело Расула Мирзаева приняло неожиданный оборот: гособвинитель просит суд поставить перед экспертами вопрос о наличии медицинской ошибки при оказании помощи 19-летнему Ивану Агафонову в больнице Москвы, куда его госпитализировали после удара Мирзаева и последующего падения.

Адвокат Расула Мирзаева позицию прокурора поддержал и попросил суд выяснить, "была ли оказана Агафонову медицинская помощь в полном объеме и, если нет, то могло ли это явиться причиной его смерти", а также уточнить у экспертов необходимость проведения операции либо трепанации черепа при зафиксированных травмах.

Согласно показаниям начальника отдела Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ Сергея Леонова, удар Мирзаева не являлся непосредственной причиной смерти Агафонова.