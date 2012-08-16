Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал процесс над участницами панк-группы Pussy Riot, устроившими "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. По мнению политика, процесс над Pussy Riot - "никому не нужное" и несудебное дело.

"Я твердо придерживаюсь мнения, то весь этот процесс - никому не нужная затея. Дело это не судебное. Его можно было бы поручить такой авторитетной организации, как Общественная палата", - с иронией сказал Горбачев в интервью русской службе Би-би-си.

Кто уже только не выразил свое отношение к процессу на участницами группы Pussy Riot.

Сэр Пол Маккартни поддержал девушек, находящихся в следственном изоляторе. В своем обращении к ожидающим судебного вердикта активисткам он написал: "Я очень надеюсь, что российские власти поддерживают принцип свободы слова для всех граждан страны. В цивилизованных странах люди высказывают свое мнение свободно, и я считаю, что это наилучший путь для всех государств. Я, как и многие другие, верящие в свободу самовыражения художника, поддерживаю вас".

Известная поп-певица Мадонна на концерте в Москве призвала поддержать Машу, Катю и Надю.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал призыв известной американской певицы Мадонны на концерте в Москве освободить участниц панк-группы Pussy Riot.

В своем микроблоге в Твиттере Рогозин написал: "Каждая бывшая б. с возрастом стремится читать всем лекции о морали. Особенно во время зарубежных турне и гастролей".