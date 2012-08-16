Процесс над Расулом Мирзаевым возобновится через две недели

Процесс над спортсменом Расулом Мирзаевым возобновится не раньше чем через две недели, заявили адвокаты обвиняемого. В четверг суд назначил проведение новой экспертизы.

Замоскворецкий суд Москвы в четверг вместо оглашения приговора по делу об убийстве студента Ивана Агафонова принял решение провести очередную, уже пятую по счёту экспертизу. В этот раз организаторами экспертизы выступят специалисты Министерства юстиции Российской Федерации. Защита Мирзаева и сам подсудимый выступили против новой экспертизы.