Процесс над Расулом Мирзаевым возобновится через две недели
16 августа 2012, 19:39 [ «Аргументы Недели» ]
Процесс над спортсменом Расулом Мирзаевым возобновится не раньше чем через две недели, заявили адвокаты обвиняемого. В четверг суд назначил проведение новой экспертизы.
Замоскворецкий суд Москвы в четверг вместо оглашения приговора по делу об убийстве студента Ивана Агафонова принял решение провести очередную, уже пятую по счёту экспертизу. В этот раз организаторами экспертизы выступят специалисты Министерства юстиции Российской Федерации. Защита Мирзаева и сам подсудимый выступили против новой экспертизы.