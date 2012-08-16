В Краснодарском крае ввели двухмесячный карантин по африканской чуме свиней

На территории Краснодарского края ввели двухмесячный карантин по африканской чуме свиней. По данным пресс-службы краевой администрации, запрет на транспортировку продукции свиноводства коснется, прежде всего, очагов АЧС.

Министр сельского хозяйства Краснодарского края Эдуард Кутыгин заметил, что такое решение было принято в связи с системным распространением заболевания на территории края, а также с учетом количества тех очагов, которые есть на территории края. В регионе всего за последние две недели было уничтожено более 100 тыс. голов свиней.