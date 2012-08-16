Онищенко предлагает полностью запретить рекламу алкоголя

Алкогольный и табачный бизнес в России не должен заниматься спонсорством, заявил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Также главный санитарный врач предлагает полностью запретить рекламу алкоголя.

«Алкогольный бизнес говорит: мы хотим строить храмы, проводить конкурсы, быть спонсорами. Не нужно вашего спонсорства. Ваши деньги грязные, они заработаны на здоровье детей и взрослых», - заявил Онищенко. «Во всем мире, это не мы изобрели, табачным и алкогольным компаниям запрещено заниматься спонсорством. У нас они - на первом месте. Разве может быть такое в нормальной цивилизованной стране?» - сказал глава Роспотребнадзора, передает РИА Новости. Онищенко также подчеркнул, что необходимо продолжить увеличение цен на алкоголь в России, в том числе пива, а также ограничить продажу спиртных напитков.