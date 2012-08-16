Муфтий Чечни: сторонников Pussy Riot нужно «остановить любым путём»

Муфтий Чечни Султан Мирзаев призвал «остановить любым путём» сторонников Pussy Riot. По его словам, акции у мечети в поддержку скандальной панк-группы только портят межнациональные отношения.

«Эти надписи, такие деяния делают люди, которые ничего общего с исламом не имеют. Это пиар перед другими мусульманами, якобы они такие герои, а мусульмане такие плохие. Шариат такие высказывания не признаёт», - заявил Мирзаев в интервью РСН. «Те, кто делает такие демонстрации, они по сути даже не знают, что такое шариат. Этих людей любым путем нужно остановить», - сказал муфтий. Напомним, В Санкт-Петербурге девушка провела у здания мечети одиночный пикет в поддержку участниц группы Pussy Riot. Девушка в балаклаве держала бумажный лист с надписью "Мухаммед, Путина останови!".