По делу Мирзаева назначена еще одна экспертиза

В четверг Замоскворецкий суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева. Суд удовлетворил ходатайство защиты семьи студента Ивана Агафонова.

Семья погибшего не была удовлетворена предыдущими выводами специалистов о том, что сила удара Расуда Мирзаева была незначительной. Помимо этого, экспертиза пришла к выводу, что Иван Агафонов погиб из-за падения и удара головой об асфальт, а не от удара спортсмена, передает РИА Новости. Кроме этого, обвинение считает необходимым провести еще одно экспертное исследование. Защита Мирзаева и сам подсудимый выступили против новой экспертизы.