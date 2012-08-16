Московские власти не отказались от плитки

Правительство Москвы не отказалось от идеи замены асфальтового покрытия на плиточное. Власти города продолжат укладывать плитку, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Чиновник опроверг информацию о том, что столичное правительство отказалось от плитки на дорогах города. «Эта информация некорректна по нескольким причинам. Первое - незнание обстановки, второе - правительство Москвы на комфорте москвичей не экономит», - заявил Бирюков, передает РИА Новости. По его словам, в минувшем году власти столицы объявили о замене асфальта на плитку. «Это была просьба населения, экологичность плитки доказана учеными», - отметил заммэра.