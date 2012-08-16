Владимир Путин: российская экономика к кризису готова

Российская экономика готова к кризису, подтвердил сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с региональными омбудсменами. "Если кризис возникнет, у нас есть то, чем мы могли бы ему эффективно противостоять".



Уполномоченных по правам человека в российских регионах на встрече с президентом помимо социальных вопросов интересовали и экономические. Омбудсмен из Свердловской области Татьяна Мерзлякова спросила президента, стоит ли ждать наступления кризиса в России.

По словам президента, ситуация в мировой и европейской экономике очень сложная. И не только в европейской. "В Штатах, а это локомотив мировой экономики, все-таки ситуация внешне получше, но макроэкономические показатели, что очень важно для устойчивости экономики - они не лучше, чем в Европе. Там госдолг 104 процента", - добавил Путин. Кроме того, по его словам, финансовая система этой страны обременена ипотечными кредитами, выданными под гарантии государства.

"Все это вызывает определенную тревогу. Вот сейчас приходит информация, что в Китае темпы развития экономики немножко затормозились и упали, а Китай - один из крупнейших потребителей. Это, конечно, тревожные такие сигналы. Будем надеяться, что все эти озабоченности не выльются потом в полномасштабный кризис", - добавил Путин.

"Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к плохому", - сказал Путин.

В 2011 году правительство заблаговременно начало разрабатывать антикризисные меры на случай неблагоприятного развития ситуации в экономике.

"В первом полугодии правительство даже не раскассировало статьи расходов для того, чтобы соответствующим образом иметь возможность оперативно отреагировать на возможное неблагоприятное развитие ситуации в мировой экономике. Этого не потребовалось", - пояснил Путин.

Он уточнил, что у правительства на этот случай предусмотрены определенные средства. "Мы договорились еще о достаточно приличной сумме /зарезервировать/ на начало следующего года, которая будет предусмотрена в бюджете 2013 года как оперативный резерв правительства, чтобы эффективно и энергично реагировать на кризисные явления в экономике, если они будут", - заявил Путин, сообщает ИТАР-ТАСС.

Путин отметил, что в настоящее время российская экономика демонстрирует хорошее состояние.

"Мы уверены в том, что если кризис возникнет, у нас есть то, чем мы могли бы ему эффективно противостоять", - сказал президент.



