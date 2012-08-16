Пол Маккартни поддержал Pussy Riot

Бывший участник легендарной британской группы «Биттлз» Пол Маккартни написал письмо в поддержку российской панг-группы Pussy Riot, участницы которой находятся под следствием. В своем обращении Маккартни говорит о поддержке Pussy Riot.

«Я пишу, чтобы поддержать вас в это трудное время. Я хочу, чтобы вы знали: я очень надеюсь, что российские власти будут соблюдать принцип свободы слова для всех граждан вашей страны и не накажут вас за ваш протест», - написал музыкант. «В цивилизованном мире многие люди имеют право высказывать свое мнение, если это не приносит никому вреда, и я уверен, что это наилучшая практика для любого общества», — подчеркнул Маккартни. При этом певец выразил надежду, что «люди, которые верят в свободу слова, сделают все возможное для того, чтобы поддержать вас и принцип свободы творчества».