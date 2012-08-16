По факту драки в Плодородном на Кубани заведено 2 уголовных дела

По факту драки в поселке Плодородный на Кубани возбуждено два уголовных дела.

Дела заведены по ст.116 ("Побои") и 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Представители ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю после проведения схода граждан в Плодородном опровергли информацию о том, что произошедший накануне конфликт имел национальную почву.

По словам начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Ильи Шакалова, с заявлениями в правоохранительные органы обратились два жителя поселка Плодородного, "это русские мужчины 38-ми и 18-ти лет".

15 августа из Краснодара в поселок Плодородный выехали местные депутаты, чтобы проверить информацию о массовой драке, сообщает НацАкцент.

Граждане поселка Плодородный Прикубанского округа Краснодара планировали обсудить на народном сходе с представителями правоохранительных органов массовую драку, произошедшую накануне с участием представителей Кавказа. Накануне в блогах появилась информация о том, что 12 августа чеченцы избили двух подростков трех взрослых парней и одну женщину. Сообщается, что кавказцы жили в строящемся коттеджном поселке "Вишневый сад".