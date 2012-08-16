Питерские пограничники отправились в Балтийское море

По сообщению пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти, сегодня в Балтийском море начались совместные трехсторонние учения береговых охран России, Финляндии и Эстонии по спасанию человеческих жизней на море «Big boat - 2012».

Учения проходят с привлечением сил и средств корабельно-катерного состава береговых охран стран участниц международного учения и дополнительных сил взаимодействующих структур Эстонской Республики. Российскую делегацию возглавляет начальник Пограничного Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Забродин Анатолий Иванович. Традиционно эти учения направлены на отработку совместных действий пограничников трех государств по борьбе с терроризмом, охране государственной границы и спасанию на море. В очередной раз учения показывают высокую слаженность и организованность совместных действий пограничников трех государств.