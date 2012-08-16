Город готов открывать частные детские сады

Правительство Санкт-Петербурга обсудило план мероприятий по развитию системы дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы.

По словам председателя Комитета по образованию Жанны Воробьевой, в городе действует 1153 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 1058 государственных детских садов, 52 отделения в школах и 31 частный детский сад. При этом из-за увеличения рождаемости, а также необходимости приема в детские учреждение детей мигрантов и жителей Ленинградской области в заявительном порядке, очередь в детские сады вновь выросла до 5000 человек. Чтобы выполнить Указ Президента об обязательном обеспечении всех детишек местами в детских садах, город готов активно развивать частные и семейные детские сады.

По словам руководителя КУГИ Марии Смирновой, городская власть может предоставить в бессрочное пользование помещения на условиях льготной аренды для организации в них детских садов. А Комитет по образованию предоставит необходимую методическую помощь. Более того, со следующего года негосударственные ДОУ будут также субсидироваться из бюджета, как и госучреждения. Еще одно направление – семейные детские сады: многодетные мамы могут устроиться в ближайшее детское учреждение воспитателем и сидеть со своими детьми дома, получая при этом заработную плату и стаж работы.