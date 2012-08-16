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Шпорта просят помочь с профилактикой правонарушений

16 августа 2012, 14:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Шпорта просят помочь с профилактикой правонарушений
АмурПресс

Заседавший в очередной раз Общественный совет при краевом УМВД просит Губернатора края взять под личный контроль программу «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае» и воздействовать на профильные министерства в интересах Программы, передает РИА АмурПресс.

После отчета руководства краевого УМВД перед собравшимися о реализации программы «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2010-2012 годы» члены совета обсуждали итоги программы, возможности внедрения денег в профилактику правонарушений, а также пути реализации программы в 2013-2015 годах, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

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