Шпорта просят помочь с профилактикой правонарушений

Заседавший в очередной раз Общественный совет при краевом УМВД просит Губернатора края взять под личный контроль программу «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае» и воздействовать на профильные министерства в интересах Программы, передает РИА АмурПресс.

После отчета руководства краевого УМВД перед собравшимися о реализации программы «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2010-2012 годы» члены совета обсуждали итоги программы, возможности внедрения денег в профилактику правонарушений, а также пути реализации программы в 2013-2015 годах, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.